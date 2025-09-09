Кадър Ютуб

Дмитрий Медведев заплаши директно Финландия

Председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия и използва език, който пряко отразява фалшивите оправдания на Кремъл за нахлуването в Украйна, предаде Актуално. В статия за кремълската информационна агенция ТАСС на 8 септември Медведев заяви, че „най-важното“, което Финландия не трябва да „забравя“, е, че конфронтацията с Русия „може да доведе до крах на финландската държавност завинаги“. Той заяви, че Финландия е исторически свързана с Нацистка Германия и че през 40-те години на миналия век финландските власти са искали да разширят границите на страната, за да включат Източна Карелия, Ленинград (днешния Санкт Петербург, бел. ред.) и Колския полуостров - области в днешна Русия.

Медведев заяви, че настоящото финландско правителство е „русофобско“ и че „жаждата за печалба за сметка на Русия е била заложена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер“. Той твърди, че финландските власти исторически са се опитвали да изтрият „историческата и културната идентичност“ на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население.

Агресивната му реторика продължи с това, че Хелзинки се е присъединил към НАТО под „прикритието“ на отбраната, но всъщност се готвела за война срещу Русия. Той пренебрегва удобно факта, че Финландия е изоставила дългогодишната си военна неутралност, за да се присъедини към Алианса в пряк отговор на пълномащабната инвазия на Моска в съседна Украйна през 2022 г. Освен това пренебрегва удобно втори факт - че руската военна активност около границата с Финландия е основната заплаха за НАТО напоследък - разузнавачи и военни наблюдатели в цяла Европа сочат именно нея като мястото, от което Руската федерация може да започне провокация срещу Европа и Алианса: 1300 км граница: Финландия следи с тревога какво прави Русия.

Напротив, Медведев заяви, че НАТО ще използва Финландия като „трамплин за атака“ срещу Русия.

Твърденията му за предполагаемото преследване на етнически руснаци във Финландия, унищожаването на руската култура, връзки с нацизма и заплаха за сигурността на Русия са в унисон с твърденията, които Кремъл използва, за да оправдае инвазиите си в Украйна през 2014 и 2022 г. Медведев заяви, че „коренните причини“ за настоящото състояние на руско-финландските отношения датират от Втората световна война. Използването на израза „първопричини“ от негова страна отразява това, което кремълските служители многократно са използвали, за да оправдаят пълномащабната руска война в Украйна - разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско като език, православие, култура, медии и т.н.: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Заплахата на Медведев срещу Финландия не е единичен случай, а по-скоро част от продължаващите усилия на Кремъл да заплашва държавите от НАТО и да оправдава бъдеща руска агресия, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Подобно на това, на 13 март руският президентски съветник и бивш секретар на Съвета за сигурност Николай Патрушев заяви, че Финландия се е опитала да „изтреби“ славянското население и че Западът „отново превръща (Финландия) в трамплин“ за агресия срещу Русия.

Владимир Путин заплаши Финландия през декември 2023 г., твърдейки, че НАТО „влече“ страната в съюза и че „ще има проблеми“ с Хелзинки. Руските официални лица все по-често прибягват до нарративи за историческите връзки на Финландия с Русия, а руските информационни операции, насочени към скандинавската държава, отдавна обхващат теми като историята на Финландия като съюзник на нацистите по време на Втората световна война, намерението на Финландия да си върне загубените територии и подготовката на Запада да използва Финландия, за да заплаши северозападната част на Русия. Кремъл използва същата стратегия, която приложи срещу Украйна, и спрямо държави от НАТО като Финландия и балтийските страни, за да създаде информационни условия за евентуална бъдеща руска агресия, предупреждават експертите от ISW

