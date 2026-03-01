реклама

Мехди Тадж: Малко вероятно е националният тим на Иран да участва на Мондиал 2026

01.03.2026 / 09:16 0

Кадър Youtube

За националния отбор на Иран е малко вероятно да участва на Световното първенство, което ще се проведе през лятото, заяви президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж, цитиран от испанския вестник Marca и БТА.

„След днешните събития и атаката на САЩ, едва ли можем да очакваме участие на Световното първенство, но решението по този въпрос трябва да бъде взето от ръководителите на спортните организации“, гласят думите на Тадж.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Тимът на Иран се класира за турнира и попадна в група G с Белгия, Египет и Нова Зеландия, пише агенция TASS.

