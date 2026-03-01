Мехди Тадж: Малко вероятно е националният тим на Иран да участва на Мондиал 2026

Кадър Youtube

За националния отбор на Иран е малко вероятно да участва на Световното първенство, което ще се проведе през лятото, заяви президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж, цитиран от испанския вестник Marca и БТА.

„След днешните събития и атаката на САЩ, едва ли можем да очакваме участие на Световното първенство, но решението по този въпрос трябва да бъде взето от ръководителите на спортните организации“, гласят думите на Тадж.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Тимът на Иран се класира за турнира и попадна в група G с Белгия, Египет и Нова Зеландия, пише агенция TASS.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!