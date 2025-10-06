реклама

Меркел: Путин не приемаше сериозно Минските споразумения, Полша и балтийските държави блокираха диалог с него през 2021 г.

06.10.2025 / 13:41 4

Булфото

Бившият германски канцлер Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските държави носят индиректна отговорност за руската агресия срещу Украйна. Тя изрази тази позиция в интервю за унгарския ляво ориентиран подкаст Partizán, който е критичен към Виктор Орбан, предаде БГНЕС.

Меркел каза, че през 2021 г. германската опозиция е възпрепятствала нейна инициатива за „диалог“ между ЕС и Владимир Путин, която според нея е могла да предотврати ескалацията. Тя допълни, че пандемията от Ковид-19 също е попречила на намирането на компромиси, тъй като липсата на срещи очи в очи е направила политическите разговори по-трудни.

„През юни 2021 г. почувствах, че Путин вече не приема сериозно Минските споразумения. Затова исках нов формат, в който Европейският съюз да говори директно с него“, заяви Меркел.

По думите ѝ предложението е било отхвърлено основно от балтийските държави, а и Полша е била против.
„Тези страни се страхуваха, че няма да имаме обща политика спрямо Русия“, коментира Меркел, като защити своята линия спрямо Москва и подчерта, че Минските споразумения са стабилизирали Украйна поне за известно време.

Изявленията ѝ предизвикаха остра реакция във Варшава. Полски политици категорично отхвърлиха обвиненията, като припомниха, че Русия вече е проявила агресия срещу Украйна години преди това – с анексирането на Крим и с подкрепата за сепаратистите в Донбас.

С думите на Меркел бе поставена под въпрос и нейната дългогодишна политика на тясно икономическо сближаване с Кремъл, която мнозина в Европа отдавна смятат за тотална грешка, дала кураж на Путин. В началото на войната Германия беше почти изцяло зависима от доставките на руски газ.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пешо от Виница (преди 4 минути)
Рейтинг: 102230 | Одобрение: 32080
Тази жена  е лъжкиня.Лошото е,че целия свят чу признанията й ,че тогава просто е излъгала.С каква цел-това е друг въпрос,но че излъга и то най-нагло и цинично-това е факт! Сега по отношение на омразата: То и аз не обичам съседката и спя с нея не от любов,но поне не крещя навред из квартала и Варната,че не ми аресва...Разбирам колегата коментиращ,че това е човещинка,когато не можеш да мислиш,но пък затова мразиш-силно,искрено и с наслада!Да дам личен пример: Мразя украинките и затова ката седмица сменям любовниците си от комплекса на Дидо Дънката на "Карантината". Наказвам ги със секс-да не се бърка секса с либоФта,начи! Е, плащам им разбира се ,но пък по нашенския курс на лева-със стари пари от оно време ,оставени ми наследство от тейко . 
1
0
kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 514566 | Одобрение: 94986
Драги ми Мистър Боб, преди да пишеш глупости прочети статистиката....Почти 70% руснаци, 15.1% окраинци, 10.2% татари и още стотина други националности....Хората само ще ти смеят като на един от най - упоритите русофоби в Петеля....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
3
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 190547 | Одобрение: -2018
ВКрим драги,почти не живеят руснаци,а татари! А дъртата комунистическа помиярка да не лъже.Напротив Полша и прибалтийските страни я предупредиха какво ще стане,със или без договор!
2
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 514566 | Одобрение: 94986
"....че Русия вече е проявила агресия срещу Украйна години преди това – с анексирането на Крим и с подкрепата за сепаратистите в Донбас.....Една лъжа повтаряна 100 пъти става истина....Кой го бе казал ? В Крим живеят повече от 80% етнически руснаци и те гласуваха за Русия, а Москва помагаше на мирните рускоезични в Донбас, защото редовна оркска армия ги обстрелваше....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама