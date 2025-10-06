Меркел: Путин не приемаше сериозно Минските споразумения, Полша и балтийските държави блокираха диалог с него през 2021 г.

Булфото

Бившият германски канцлер Ангела Меркел заяви, че Полша и балтийските държави носят индиректна отговорност за руската агресия срещу Украйна. Тя изрази тази позиция в интервю за унгарския ляво ориентиран подкаст Partizán, който е критичен към Виктор Орбан, предаде БГНЕС.

Меркел каза, че през 2021 г. германската опозиция е възпрепятствала нейна инициатива за „диалог“ между ЕС и Владимир Путин, която според нея е могла да предотврати ескалацията. Тя допълни, че пандемията от Ковид-19 също е попречила на намирането на компромиси, тъй като липсата на срещи очи в очи е направила политическите разговори по-трудни.

„През юни 2021 г. почувствах, че Путин вече не приема сериозно Минските споразумения. Затова исках нов формат, в който Европейският съюз да говори директно с него“, заяви Меркел.

По думите ѝ предложението е било отхвърлено основно от балтийските държави, а и Полша е била против.

„Тези страни се страхуваха, че няма да имаме обща политика спрямо Русия“, коментира Меркел, като защити своята линия спрямо Москва и подчерта, че Минските споразумения са стабилизирали Украйна поне за известно време.

Изявленията ѝ предизвикаха остра реакция във Варшава. Полски политици категорично отхвърлиха обвиненията, като припомниха, че Русия вече е проявила агресия срещу Украйна години преди това – с анексирането на Крим и с подкрепата за сепаратистите в Донбас.

С думите на Меркел бе поставена под въпрос и нейната дългогодишна политика на тясно икономическо сближаване с Кремъл, която мнозина в Европа отдавна смятат за тотална грешка, дала кураж на Путин. В началото на войната Германия беше почти изцяло зависима от доставките на руски газ.

