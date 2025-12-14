Мерц: Aко Украйна падне, войната няма да спре

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че ако Украйна претърпи поражение, конфликтът в Европа няма да приключи, тъй като това няма да задоволи амбициите на руския президент Владимир Путин.

Изказването му по време на конгреса на партията CDU/CSU бе публикувано в YouTube и цитирано от Газета.

Според него териториалните отстъпки към Русия няма да "задоволят апетитите на Путин."

"Това е руска война на агресия срещу Украйна – и срещу Европа. А ако Украйна падне, войната няма да спре. Путин няма да спре", каза Мерц, цитиран от "Фокус".

По-рано, в края на ноември, Путин заяви, че Русия е готова да потвърди, че не възнамерява да напада Европа.

