Мерц: Aко Украйна падне, войната няма да спре

14.12.2025 / 10:50 2

Кадър Youtube

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че ако Украйна претърпи поражение, конфликтът в Европа няма да приключи, тъй като това няма да задоволи амбициите на руския президент Владимир Путин. 

Изказването му по време на конгреса на партията CDU/CSU бе публикувано в YouTube и цитирано от Газета.

Според него териториалните отстъпки към Русия няма да "задоволят апетитите на Путин."

"Това е руска война на агресия срещу Украйна – и срещу Европа. А ако Украйна падне, войната няма да спре. Путин няма да спре", каза Мерц, цитиран от "Фокус".

По-рано, в края на ноември, Путин заяви, че Русия е готова да потвърди, че не възнамерява да напада Европа.

 

maximin (преди 2 минути)
Рейтинг: 15844 | Одобрение: 3084
Изказванията нямат нищо общо с разговорите!
2
0
Off Road (преди 50 минути)
Рейтинг: 49332 | Одобрение: 11442
Лесно е. Говорете с руснаците и се разберете.

