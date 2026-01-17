Мерц: Германия трябва да се научи да защитава собствените си интереси

Кадър Х

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европа да се еманципира от Съединените щати и да не се „принизява излишно“. По думите му САЩ все по-ясно се отдалечават от политика, основана на правила, и се насочват към подход, воден от силата. Мерц направи изявлението по време на предизборна проява в Хедесхайм, близо до Манхайм.

„Не можем да си позволим да заравяме главата в пясъка и да се опитваме да оцелеем в някаква ниша“, заяви канцлерът на събитие с водещия кандидат на ХДС за Баден-Вюртемберг Мануел Хагел. „Тази сметка няма да излезе. За да бъде уважавана, Германия трябва да се научи ясно да защитава собствените си интереси“, подчерта Мерц, цитиран от „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ и БГНЕС.

Той посочи още, че вътре в страната ще се наложи хората да работят повече и по-дълго. Запазването на индустриалната база е ключово условие за справяне с предстоящите предизвикателства. „В много отношения водим битка за бъдещето на страната – както във външната, така и във вътрешната политика. Вярваме, че можем да решим проблемите, защото решението е в нашите ръце“, добави канцлерът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!