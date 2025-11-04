реклама

Мерц иска около милион сирийци в Германия да се завърнат у дома

04.11.2025 / 08:30 0

стоп кадър: Ютуб

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че сирийските бежанци в Германия трябва да се завърнат в родината си, след като войната там е приключила. 

В изказване при посещение в северната част на страната Мерц каза, че няма причина тези мигранти да остават повече на германска територия и ако откажат да напуснат, могат да бъдат депортирани. 

Канцлерът съобщи, че е поканил новия сирийски лидер Ахмед аш-Шараа на посещение в Германия, на което да бъдат обсъдени начините за справяне с проблема. 

В същото време външният министър Йохан Вадефул посочи, че възможностите на сирийците да се приберат у дома са силно ограничени, тъй като военните действия са унищожили голяма част от инфраструктурата в арабската страна. 

Около милион сирийци живеят на територията на Германия, предаде БНР. 

 

