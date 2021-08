Меси все пак напуска Барселона

Снимка Туитър, Копа Америка

Според официална информация, фаворитът на феновете на Барселона Лионел Меси, напуска състава.

"Въпреки постигнатото споразумение между клуба и играча, двете страни няма да подпишат нов договор заради финансови и структурни пречки (разпоредбите на Испанската лига). В резултат на това Меси няма да остане в Барселона. И двете страни дълбоко съжаляват, че желанията на играча и клуба в крайна сметка няма да бъдат изпълнени, пише gong.bg.

ФК Барселона от все сърце изразява благодарността си към играча за приноса му към клуба и му пожелава всичко най-добро в личен и професионален план", се казва в съобщението на клубното ръководство.

Лео Меси си тръгва от "Камп Ноу" след 17 сезона с екипа на "блаугранас".

