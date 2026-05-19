Метео Балканс: Аномална жега в Европа: Най-топлото място е близо до Полярния кръг в Русия

Кадър Метео Балканс

В момента най-топлото място на континента се намира близо до Полярния кръг в Русия – необичайно явление за този период от годината.

Докато в голяма част от Средиземноморието температурите остават сравнително ниски и често се задържат около 20°C, много топла въздушна маса от Иран и Пакистан постепенно обхваща Източна Европа, предаде Метео Балканс

Синоптичната обстановка създава рязък контраст между северните и южните части на континента, като на места в Русия се отчитат по-високи температури дори от тези в традиционно топлите средиземноморски райони.

Метеоролозите определят ситуацията като необичайна и показателна за динамичните атмосферни процеси над Европа през последните дни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!