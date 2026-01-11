реклама

Международният анализатор Мартин Табаков: Възможно е превземането на Гренландия с военна сила

11.01.2026 / 10:40 5

кадър: Бтв

Ако САЩ не вземат Гренландия, ще го направят Русия и Китай, това заяви в „Тази неделя“ международния анализатор Мартин Табаков. Той обясни, че северният остров се превръща в един от ключовите геополитически залози на XXI век, а интересът на Вашингтон далеч не е случаен.

„Гренландия има стратегическо значение не само за САЩ, но за Вашингтон тя има значение заради т.н. „северен арктически път“ – търговията между Азия и Европа може да минава над Русия, а не както досега през Суецкия канал. Това ще спести около 40% от времето“, каза Табаков.

По думите му най-прекият път, по който ще мине една балистична ракета, ако тя бъде изстреляна от Русия в посока САЩ, ще мине оттам. Затова Съединените щати от десетилетия са разположили радар, който да след за подобен тип активности.

„Паричната оферта за Гренландия е още от времето на Труман за 100 млн. долара. Разбира се, че сега цената ще бъде по-различна. Самият Тръмп каза, че по трудния начин ще го направи, най-широко обсъжданата възможност е, ако Гренландия обяви независимост и сключи договор за дългогодишно сътрудничество със САЩ“, посочи Табаков за Бтв. 

Според него съществува и възможността за превземането на Гренландия с военна сила.

„НАТО оцеля след конфликта между Гърция и Турция през 70-е години, така че едва ли това ще бъде нещото, което ще събори Алианса. Гренландия е автономна само в рамките на Дания, тя не е част от НАТО и член 5 не може да се задейства“, коментира той.

По думите му лидерите на ЕС обсъждат като евентуална ответна мярка да затворят американските военни бази на Стария континент.

Табаков сравни логиката на Тръмп за Гренландия с аргументите на Владимир Путин за Украйна – „ако ние не го направим, ще го направят други“. Сходна е и ситуацията във Венецуела, където според него е имало задкулисна дипломация и вътрешен преврат с мълчаливото одобрение на Вашингтон.

В по-широк план тези практики засягат пряко и Европа, включително България. „Светът на Тръмп и Путин е свят на големи геополитически центрове и буферни зони“, предупреди Табаков. В такъв свят държави от Източна Европа рискуват да се окажат периферия с ограничен суверенитет, ако не формулират ясни позиции и не защитават интересите си.

На този фон кризите в Иран и заплахите за намеса от страна на САЩ допълват картината на един все по-нестабилен международен ред. „Твърдата сила изпреварва меката, а това има цена – не само за Америка, но и за всички нейни партньори“, заключи Мартин Табаков.

0
0
kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 558149 | Одобрение: 105829
Вчера Стармър е предложил да прати военна сила в Гренландия на европейските си съюзници....Това е само работна платформа и в момента се обсъжда....Целта е острова да се отбранява от руските „ламтежи” по неговите думи от една страна и да подложи за мераците на Тръмп от друга за да не завзема територията......Мелони категорично се изказва в подкрепа на другите европейски държави, че САЩ нямат право да си навират гагата в Гренландия....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 170695 | Одобрение: 18560
Ако целта на Перкото е разпадане на НАТО може да се пробва,но последствията после за американците ще са огромни!!!;):errm:Гняв Ще настрои целия свят против тях!!!;):errm:Ангелче
1
0
Burton (преди 53 минути)
Рейтинг: 32972 | Одобрение: 4027
няма нужда от платени анализатори, които повтарят абсурдни опорки. 
1
0
пекаря (преди 1 час)
Рейтинг: 5431 | Одобрение: 786
Ако това се случи, Дания със сигурност ще напусне НАТА, а това ще е началото на разпада на тази военна групировка.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
3
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 51133 | Одобрение: 11923
Аман от платени лизатори.

