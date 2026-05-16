Михаела Маринова: Мечтая за деца

16.05.2026 / 10:59 2

Стопкадър Нова Тв

Известна наша певица открехна завесата към личния си живот.

През 2015 г. на сцената на "Х фактор" се появи крехко момиче с неподозирана сила в гласа и талант, които накараха всички да се обърнат. Така започна пътят на Михаела Маринова. Днес Михаела застава пред Деси Банова-Плевнелиева по-искрена, по-мъдра, по-щастлива и благодарна от всякога, за да разкаже за мечтите, за успеха, за любовта и за това дали е готова да бъде майка - вижте в "Тук и сега".

Маринова участва в мюзикъла "Кабаре", а за ролята на Сали Боулс споделя, че е мечтала от много дълго време. Тя каза, че в Музикалния театър се чувства много добре и на мястото си.

Певицата каза, че вече 11 години е на сцена, а се занимава с музика още от дете. Нейните мечти се променят на базата на това, което успява да сбъдне. Една от мечтите ѝ е гласът ѝ да звучи извън пределите на България, а затова тя вече се чувства готова. Певицата казва, че за нея любовта на феновете е истинско богатство, а публиката е най-голямото чудо и най-големият ѝ подарък.

„Зад успеха стои много упорство да отстояваш себе си, а това е процес, трудно е, но се учиш”, казва още Маринова.

Михаела споделя още, че е израсла пред публиката – от дете до млада жена. Тя казва още, че всичко казва чрез песен, в разговор ѝ е по-трудно. И допълва, че благодари на Бог за този талант, чрез който както лекува другите, така лекува и себе си.

„Това да бъда автор на моята музика, затваря един кръг, за който също съм мечтала”, казва още тя.

Михаела разкри и повече за предстоящия ѝ самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември 2026 г.

„Винаги съм вярвала в постоянството и съм се опитвала да отглеждам бавно и постепенно публиката си. Това ще е първото голямо събитие за мен и за лейбъла Верджиния рекърдс. Музикантите, които ми пазят гърба, ще бъдат с мен на сцената на НДК. Гарантирам, че емоцията ще е на 1000% и обещавам едно истинско магично преживяване“, обещава изпълнителката.

За „Като две капки вода" и ролята ѝ на вокален педагог, който смени Етиен Леви Маринова каза, че музикантът е много близък до нея и семейството ѝ. "Той е мой ментор, няма ден, в който да не усещам неговата подкрепа. В много ключове за мен моменти в кариерата ми съм се допитвала до него и обичам да си сверявам часовника с него. Имам талант, но той не трябва да спира да се поддържа и развива и затова съм избрала Етиен, с когото се съветвам. Не бих могла да го изместя, а продължавам неговата мисия в „Като две капки вода“- тя е да давам най-доброто от себе си, като предавам опита, познанията и светоусещането си", допълва още тя.

Михаела говори и за личния си живот. "Моят годеник не пропуска да спомене факта, че аз се грижа и за дома. Аз обичам домашния уют. Израснала съм в много здраво семейство. За мен семейните традиции са изключително важни и искам тях да ги има и в моето семейство. Затова се старя да поддържам този уют и хармонията с партньора. Обичам да е сготвено, изчистено подредено", разказва още тя. Михаела споделя още, че мечтае за деца и е готова да бъде строга, но справедлива майка, която отглежда децата си много любов и музика.

kjk (преди 30 минути)
Рейтинг: 206190 | Одобрение: 20865
То само с изкане и стискане на кълките не става,има си чалъм!!!
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 38728 | Одобрение: 4123
Децата са хубаво нещо, а не "лайна" както форумния палячо ги нарича. За да имаш деа обаче е добре да има с кого да ги имаш. Това не се получава като изневеряваш на половинката си. Децата следва да са функция на любовта между родителите. Да мечтаеш за деца, но да не мечтаеш за другия родител, често води до неприятни последици.

