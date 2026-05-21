Михаела Маринова се подигра на Дара: Не ми трябва медал, нито фалшива статуетка

Дрязгата между звездата DARA и другата претендентка за сърцата на родната публика Михаела Маринова след като "Бангаранга" спечели с историческа преднина "Евровизия" във Виена, продължава. Клипче, с което изпълнителката рекламира новото си парче "Медал" и предстоящия концерт в зала 1 на НДК, взриви публиката ден след грандиозния успех на DARA, пише Лупа.

В прясното видео Михаела Маринова не просто пее:

"Не ми трябват подаръци, нито умрели цветя. Не ми трябва медал, нито фалшива статуетка" - извадени точно в този момент от иначе приятната композиция, а и е снимана с ръце нагоре

- точно така, както DARA бе качила наградата от конкурса на главата си в нощта на победата.

Реакциите срещу Мишето, решила точно сега да се маркетира за шоуто си на 28 ноември, не закъсняха.

Някои обаче подозират, че цялата дрязга може да е много добре премислен пиар ход, с който и двете звезди да привлекат още повече интерес.

