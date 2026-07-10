Снимка: Гугъл мапс

Михаил Маринов е новият временен управител на ВиК - Варна до провеждането на конкурс. Това решиха членовете на Общото събрание.

Маринов сменя Веселин Русев на поста ръководител на дружеството, посочва Радио Варна.

Предстои превалутиране на капитала на дружеството, съобщи Манол Генов от ВиК холдинга.

Той коментира, че подкрепя проекта на предишното ръководство за изграждане на алтернативно водозахранване на Варна от Девненските извори.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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