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Михаил Маринов е новият временен управител на ВиК-Варна

10.07.2026 / 12:11 2

Снимка: Гугъл мапс

Михаил Маринов е новият временен управител на ВиК - Варна до провеждането на конкурс. Това решиха членовете на Общото събрание. 

Маринов сменя Веселин Русев на поста ръководител на дружеството, посочва Радио Варна.

Предстои превалутиране на капитала на дружеството, съобщи Манол Генов от ВиК холдинга. 

Той коментира, че подкрепя проекта на предишното ръководство за изграждане на алтернативно водозахранване на Варна от Девненските извори.

Очаквайте подробности!

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Коментари
2
0
Dooobre!!! (преди 40 минути)
Рейтинг: 23740 | Одобрение: 7975
Откъде спуснаха поредния парашутист? Какъв е бил досега и какви резултати е постигнал, че да знаем дали да се надяваме да оправи ВиКто?
Да живей България!
2
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kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 633184 | Одобрение: 124694
И него да го.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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