Мика Зайкова: Мерките на ПБ са странна смесица между късен социализъм и ранен див капитализъм

Снимка: Булфото

Мерките на "Прогресивна България“ срещу високите цени са странна смесица между късен социализъм и ранен див капитализъм. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио Фокус икономистът Мика Зайкова.

Електронен регистър и "справедлива цена“

"Създава се един електронен регистър, който проследява доставките и цените по цялата търговска верига – от производител до краен потребител. И се оказва, че в началото производителите и в края потребителите са най-потърпевшите, защото търговските вериги си правят каквото си намислят по отношение на цените“, обясни тя.

По думите ѝ, ако се говори за късен социализъм, тогава има цена на производител, цена на едро и цена за краен потребител, до която е "лепната“ така наречената "справедлива цена“.

"Никой обаче не може да каже коя е справедливата цена. Как държавата ще я определи, след като уж сме пазарна икономика? Пазарът е този, който определя цената. Не говоря дали е справедлива или не, а за самата цена. И тъй като "справедлива цена“ означава, че всичко над нея е прекомерно висока цена, за да се формира тази справедлива цена, се въвежда още едно понятие – "разумна печалба“. Може ли някой да ми отговори какво е разумна печалба?“, попита Зайкова.

Тя допълни, че от "Прогресивна България“ първо трябва да дефинират понятията "разумна печалба“ и "справедлива цена“, след което да бъде изграден механизъм за тяхното образуване.

"Едно е справедлива цена в София, друго е справедлива цена в Куртово Конаре. Зависи кой продава, колко продава и колко произвежда. Това са различни неща. Ако искате да ви ремонтират банята в София, ще ви вземат едни пари и за тях това ще е справедлива цена. Но ако живеете в Куртово Конаре, няма да могат да поискат същите пари, а вероятно наполовина. Тоест няма една, а повече от една справедливи цени – зависи от производителя и от търговеца“, обясни икономистът.

Според нея големите търговски вериги могат да оказват натиск върху производителите и търговците на едро, както и да прехвърлят свои разходи за реклама върху тях или да връщат непродадена стока без да възстановяват средства.

"Ако говорим за справедливост, не виждам органа, който ще формулира тази справедливост. Затова много се съмнявам, че министерството или регулаторът ще могат да измислят справедливата цена. Но дори и да я измислят, аз пак питам – какво е разумна печалба? Въведени са понятия, които трудно могат да бъдат обяснени в една пазарна икономика“, каза още Зайкова.

Тя припомни, че Европейската комисия не позволява държавата да определя цените, защото пазарът трябва да ги регулира. "Дори да приемем, че не сме чиста пазарна икономика и държавата се намесва в пазарните отношения, искам да кажа, че това, което предвиждат, може и да не доведе до намаляване на цените. При всички положения цените няма да спаднат. Така диктува икономическата логика“, заяви Зайкова.

По думите ѝ цените биха могли да паднат единствено при преминаване от оранжерийно към производство на полето, което е по-евтино, но причината за това няма да бъдат предлаганите мерки.

Контролът – най-ефективната мярка



"Най-ефективната мярка е контролът. Само че и там вече влиза в роля дивият капитализъм. Досега, за да има картелно споразумение, спекула или монопол, това трябваше да се докаже. Това е най-трудно доказуемото нещо, но трябва да се докаже, за да можеш да санкционираш“, коментира Зайкова.

Тя посочи, че според проектозакона, приет на първо четене, вече няма да е необходимо да се доказва монополно положение. "Ако цената е над така наречената "справедлива цена“, вече можеш да санкционираш. Естествено, едрият търговец не можеш да го изплашиш със санкция от 1000 евро и затова санкциите се увеличават – 5000, 10 000, 100 000 евро, а при повторно нарушение – 200 000 евро“, каза икономистът.

По думите ѝ санкцията е дисциплинираща мярка, но реален ефект може да има само ако контролът е ефективен и липсва корупция. "Мисля, че с контрол може не да се намалят цените, а да се стопира тяхното космическо нарастване“, подчерта Мика Зайкова.

Стоп на космическия ръст на цените

"Нещото, което хората трябва да очакват, е стопиране на космическия ръст на цените. До края на годината мисля, че цените бавно ще бъдат замразени, поне на основните продукти в малката потребителска кошница, дай Боже и на лекарствата. Трябва да се престане с тази космическа скорост, с която растат цените“, заяви Зайкова.

Според нея самият механизъм за така наречената "справедлива цена“ може да доведе до обратен ефект. "Тя не е еднаква навсякъде и ще дърпа цените към справедливата цена. Така цената в Куртово Конаре, вместо да бъде една, ще стане по-висока и по-близка до "справедливата“. Това фактически ще увеличава инфлацията, а няма да я намалява“, предупреди икономистът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!