Микробус блъсна жена на пешеходна пътека в Златни пясъци и я потроши

Снимка Булфото

Вчера около обяд в кк „Златни пясъци“ е възникнало ПТП. Водач на микробус при преминаване на зелен сигнал на светофара, блъснал жена на 73 – годишна възраст, която била на пешеходна пътека и на разрешена за преминаване индикация.

Пострадалата е с фрактура на рамото и е освободена за домашно лечение, без опасност за живота. По случаят е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

