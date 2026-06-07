Министър Абровски на Баба Алино: Ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен законът
Кадър Морето.нет
Както стана ясно, оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си.
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски е на мястото.
Премахват се още останали ограждания край строежи в горска територия. Става въпрос за метална конструкция с рекламни пана.
„Ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен законът. За да може най-накрая кметът на Варна да види какво се случва“, заяви на място министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитира Морето.нет.
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