Министър Абровски на Баба Алино: Ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен законът

Кадър Морето.нет

Както стана ясно, оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски е на мястото.

Премахват се още останали ограждания край строежи в горска територия. Става въпрос за метална конструкция с рекламни пана.

„Ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен законът. За да може най-накрая кметът на Варна да види какво се случва“, заяви на място министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитира Морето.нет.

Редактор "Екип на Петел",

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