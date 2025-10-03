реклама

Министър Иванов: Снощи дадох инструкции за магистрала „Хемус“, не взеха мерки

03.10.2025 / 13:48 2

Кадър Фейсбук, И. Стефанов

Ситуацията остава тежка на АМ „Хемус“. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет.

„Снощи до късно давах инструктаж на АПИ. Мерки не бяха взети. Организацията беше лоша. Налагаме максимални санкции на пътните фирми, включително и на държавната „Автомагистрали“, добави той.

Днес сутринта на места над страната валя сняг, който успя да образува и снежна покривка. Магистрала „Хемус“ остана непочистена с часове, съобщава bTV.

„Целият наличен състав е на място, за да се разчисти магистралата“, посочи още министърът.

Заради снегопочистване движението е ограничено и в двете посоки, което създаде огромни колони от чакащи автомобили.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 31 минути)
Рейтинг: 225379 | Одобрение: 45044
Ебааа тоз министър, де никой не го бръсне за слива...Болест
1
0
Пешо от Виница (преди 36 минути)
Рейтинг: 102090 | Одобрение: 32060
Не са ти изпълнили заповедта-разстрел на място.Така правят в Китай.Тук ,никой не те брйъсне дори и за слива. 

