Министър Иванов: Заради опасенията на хората махаме „такса водомер“

снимка МРРБ

Регионалният министър Иван Иванов обяви, че ще бъдат предприети стъпки за отпадането на спорната „такса водомер“ от проекта за нов Закон за ВиК. В публикация във Facebook той подчерта, че именно опасенията на гражданите, а не политическите тълкувания, са мотивирали решението.

„Законът за ВиК предизвика много полемики, като най-притеснителни не са политическите тълкувания, а опасенията на гражданите относно компонента "такса водомер". Това е и причината заедно с председателя на регионалната комисия в парламента г-н Нанков да предприемем стъпки за отпадането ѝ“, заяви министърът.

По думите му законопроектът се разработва още от 2019 г. от екипа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, преминал е всички необходими съгласувателни процедури – в Министерския съвет, парламента и общественото обсъждане.

Иванов припомня, че по време на разглеждането на проекта в парламентарната комисия резерви по темата „такса водомер“ са изразили единствено представители на БСП от управляващото мнозинство.

„Моето лично мнение отначало бе тази такса да бъде обвързана с качеството на предоставяната ВиК услуга, което щеше да бъде разписано преди второ четене. Основният мотив за бързането да се внесе проектът бе, че от това зависи изплащането на средства по Плана за възстановяване и устойчивост“, уточнява министърът.

Иванов изрази надежда за градивна дискусия преди окончателното приемане на закона, така че да се гарантира спокойствие за битовите потребители, без да се рискува европейското финансиране за сектора, предаде Нова тв.

