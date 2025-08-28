Министър Караджов за скандала на летището с онкоболна жена: Случаят е отвратителен! Искам по-големи глоби

Още по темата Скандал на летището заради 1 см: Викаха линейка заради онкоболна жена

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Служители на летище "Васил Левски" не позволиха на онкоболна жена да си доплати за ръчния багаж такса, тъй като се оказало, че чантата й надвишава размерите с 1 сантиметър и не й позволиха да се качи на самолета за Италия, където тя трябвало да отиде за лечение.

Случаят е отвратителен! Правилата на компаниите са над европейските правила и една от тях сякаш се опитва да изнудва държавите като не зачита нито националните, нито европейските правила.

Това коментира пред Нова тв транспортният министър Гроздан Караджов.

Има един момент, че така можеш да усучеш правилата, в случая около пътниците, че те да станат точния си антипод. И тези правила в момента се използват за измъчване на пътуващите, техните права се нарушават. Точно тази компания сякаш си е поставила една цел без никакви закъснения, без никакви нарушения. И затова този 1 сантиметър се е превърнал в огромна драма за служителите. Имаме данни, че политиката на компанията да дава бонуси на персонала си за всеки, който е открил наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици, коментира той.

Можело е жената да си плати, но когато правилата с е използват по такъв извратен начин, се получава тази фелдфебелщина. Пътниците се водят като някаква армия под строй и всеки, който мръдне, бива санкциониран, бива пращан в карцера, разбирайте - изхвърлян от борда на самолета. Така стана и с детенцето с инвалидната количка. Т.е. тази компания си позволява да безчинства. Тя се превръща в сериозен европейски проблем, коментира министърът.

При предишния подобен случай отнех лиценза на наземния оператор и той трябваше да си оправи нещата, посочи той.

Още на 4 септември ще внеса промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно ще увеличим глобите към наземните оператори и авиокомпаниите. Нищо друго не мога да направя. Този въпрос трябва д а се реши в Европейската комисия и да се спре с тази злоупотреба с правата на пътниците, обясни той.

Заради това, че Райънеър не качи детето с инвалидната количка, която уж не била като хората, проверка показа, че стола си е съвсем наред, отговаря на всички условия и съм наложил на компанията максималната към момента глоба - 10 000 лева. Сега предлагам тази глоба вече да е десет пъти по-голяма в закона. За подобни прегрешения в Испания за подобно прегрешение е наложена глоба от 107 млн. евро наказание на същата компания. Така че тази компания ще чуе България, когато направим глобите такива, че да й направи впечатление, обясни Караджов.

В момента с тази глоба от 10 000 лева нищо не им правим на Райънеър. Бълха ги ухапала. На европейско ниво трябва да се реши проблема, обобщи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!