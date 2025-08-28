Скандал на летището заради 1 см: Викаха линейка заради онкоболна жена

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Скандал се разразил на летище "Васил Левски" между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия и служителите на аеропорта. Спорът възникнал след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители й отказали. Така на нея й било отказано да се качи и на самолета. Вследствие на скандала се наложило да бъде извикан екип на Бърза помощ, който да се погрижи за дамата. По-късно тя отпътувала за Италия, за да проведе лечението си, с автобус. Пътят й отнел 22 часа.

Става дума за багаж, който е по-голям от размера само с 1 сантиметър. Когато тя разбира, ч е става въпрос за сантиметър, тя започва да се моли да си плати, само и само да се качи на самолета.

Това разказа пред Нова тв племеничката на жената Петя Хаджийска.

От наземния оператор коментират, че вербалната агресия на жената към служителите е продължила около 30 минути.

Това не е възможно, защото ако леля ми е спорила с тях толкова дължо време, то тогава никой е нямало да се качи на самолета. Да, тя е отказвала в началото да плати, защото винаги пътува с този куфар, но в крайна сметка тя от страх, че може да не я качат на полета, не е била агресивна и то половин час, коментира Петя.

Доста пътници са молели служителя на гейта да пусне леля ми в самолета, а той на една от пътничките й казал "искате ли да се наредите до нея?", разказва тя.

Когато леля ми моли за пореден път да си плати за багажа, дава си документите, но служителят й казал, че е анулирана и то при положение, че гейта още не е бил затворен, разказва още Петя.

Жената е онкоболна в четвърти стадий. В момента провежда експериментално лечение в Италия, което ще продължи до края на живота й. Това налага пациентката всяка сряда да бъде в италианската болница на лечение.

Тя всичко това го е обяснило, плакала е, но човечност не е срещнала, коментира Петя.

От Спешна помощ уточняват, че когато са пристигнали на летището, болната жена е била с паник-атака.

