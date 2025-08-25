Mинистерства и агенции трябва да предложат нови правила за атракционите

Пиксабей

Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.



Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.

Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване, предаде бТВ.

Mерките на институциите идват след трагичния инцидент, при който дете загина при падане от парашут в Несебър.

