Mинистерства и агенции трябва да предложат нови правила за атракционите

25.08.2025 / 14:25 1

Пиксабей

Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.

Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.

Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване, предаде бТВ.

Mерките на институциите идват след трагичния инцидент, при който дете загина при падане от парашут в Несебър.

 

0
0
Пиша на кирилица (преди 45 минути)
Рейтинг: 14436 | Одобрение: -664
Всеки ден обслужващите атракциона да се връзват за парашута един път минимум. Да видим дали ще слагат такива калпави карабини и колани. А защо е нужно да вдигат хората на 50м. и 5м. са достатъчни. Те както са я подкарали и на 3км. ще ги издигат.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

