Мирчев поиска батарея "Пейтриът" да защитава България

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Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че преди парламентът да вземе решение по предложението за връщане на американските военни цистерни в България, трябва да бъде предоставена пълна информация от премиера, министъра на отбраната и българските служби.

По думите му депутатите трябва да бъдат запознати с всички обстоятелства около предложението, включително с напредъка по отпадането на американските визи за българските граждани, пише novini.bg.

Мирчев коментира още, че България е пропуснала възможност да бъде част от проекта "Фрея", насочен към противодействие на балистичните заплахи и изграждането на европейска противоракетна отбрана.

"Когато става дума за Иран и за Близкия изток, ние трябва да следваме общоевропейската позиция или поне да участваме в нейното формиране, а не да имаме индивидуална такава", посочи той.

Според Мирчев, ако парламентът все пак реши американските цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер", България трябва да поиска от гръцката страна разполагането на батарея "Пейтриът" на територията на Гърция.

По думите му подобна система би могла да допринесе за защитата на страната, тъй като съществуват определени рискове, които следва да бъдат отчетени.

“Такива решения не могат да се взимат просто на базата на една заявка. Искаме да видим всички документи. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е Консултативен съвет за национална сигурност, за който отново призоваваме президента. Днес изпратихме включително и официално писмо до нея. След като получим цялата необходима информация, ПГ на “Демократична България” ще обсъди и реши как да подходи към това гласуване. Ще подходим към гласуването стратегически, а не като към тактически въпрос, който да отмине и замине”, коментира на свой ред Божидар Божанов.

Редактор "Екип на Петел",

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