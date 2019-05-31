Миролюба Бенатова иска обяснение от Борисов за Цветанов: "Кой е третият вариант?"

Журналистката Миролюба Бенатова не обича "тайните". С последния си пост във Фейсбук тя настоява Бойко Борисов да разясни кой е третият вариант, който сам той е предложил на Цветанов, че последният решил да се оттегли.

В коментарите я съветват да иска обяснение от Цветанов...

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html