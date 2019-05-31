Миролюба Бенатова иска обяснение от Борисов за Цветанов: "Кой е третият вариант?"
31.05.2019 / 09:31 1
Журналистката Миролюба Бенатова не обича "тайните". С последния си пост във Фейсбук тя настоява Бойко Борисов да разясни кой е третият вариант, който сам той е предложил на Цветанов, че последният решил да се оттегли.
В коментарите я съветват да иска обяснение от Цветанов...
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