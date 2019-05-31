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Миролюба Бенатова иска обяснение от Борисов за Цветанов: "Кой е третият вариант?"

31.05.2019 / 09:31 1

Журналистката Миролюба Бенатова не обича "тайните". С последния си пост във Фейсбук тя настоява Бойко Борисов да разясни кой е третият вариант, който сам той е предложил на Цветанов, че последният решил да се оттегли. 

В коментарите я съветват да иска обяснение от Цветанов...

 

 

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аха (преди 2 минути)
Рейтинг: 1291 | Одобрение: 561
 ЩЕ ГО ПУСНЕ ПО ПЪРЗАЛКАТА НА КОЯТО ИМА БРЪСНАРСКИ НОЖЧЕТА-А БАСЕЙНА Е ПЪЛЕН С ЙОД...

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