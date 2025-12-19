Миролюба Бенатова за Цънцарова: Да са ви честити празниците, душмани

кадри bTV, YouTube

редактор Веселин Златков

Журналистката Миролюба Бенатова написа емоционален коментар за уволнението на водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова. Според нея част от изказванията в подкрепа на колегата ѝ са „крокодилски сълзи”. Самата Бенатова беше изгонена от водещи медии заради работа си, която се оказа неудобна за ръководствата им.

След като известно време беше шофьор на такси, тя се завърна в журналистиката в независили предавания като „Дневен ред”, където е в дует с Генка Шикерова, друга журналистка, която се оказа „неудобна” за шефовете си.

Ето позицията на Миролюба Бенатова, изразена във Фейсбук:

„Прибете си крокодилските сълзи. Ако наистина имаше гражданско общество и непоносимост към задушаването на свободата на словото, нямаше Мария да е пореден номер в списъка с отстранени.

Ужасно е.

Да са ви честити празниците, душмани.

Явно никога не ви е много.”

Редактор "Екип на Петел"

