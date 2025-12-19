реклама

Миролюба Бенатова за Цънцарова: Да са ви честити празниците, душмани

19.12.2025 / 14:32 2

кадри bTV, YouTube

Журналистката Миролюба Бенатова написа емоционален коментар за уволнението на водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова. Според нея част от изказванията в подкрепа на колегата ѝ са „крокодилски сълзи”. Самата Бенатова беше изгонена от водещи медии заради работа си, която се оказа неудобна за ръководствата им.

След като известно време беше шофьор на такси, тя се завърна в журналистиката в независили предавания като „Дневен ред”, където е в дует с Генка Шикерова, друга журналистка, която се оказа „неудобна” за шефовете си.

Ето позицията на Миролюба Бенатова, изразена във Фейсбук:

„Прибете си крокодилските сълзи. Ако наистина имаше гражданско общество и непоносимост към задушаването на свободата на словото, нямаше Мария да е пореден номер в списъка с отстранени.

Ужасно е.

Да са ви честити празниците, душмани.

Явно никога не ви е много.”

1
1
Burton (преди 51 минути)
Рейтинг: 32437 | Одобрение: 3972
Цънцарова е независима журналистка, колкото пееф и тиквата са добри държавници и колкото копейкин е русофил.
3
1
Серж (преди 54 минути)
Рейтинг: 230287 | Одобрение: 46162
Що не  се вземете, двете красавици?...:errm:

