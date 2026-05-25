Мишо Шамара: Мутрите във Варна бяха "мегатъпи парчета". Запалиха ми заведението на плажа

Кадър Фб

В подкаста Ано и Ванката Мишо Шамара разказа за златното време, когато беше на върха на славата си в България и държеше култовите заведения R&B във Варна.

Той припомни как плажният му бар бе запален една нощ.

"Мутрите бяха мега тъпи парчета. Селско его. Един път запалиха заведението ми на плажа. Бяхме складирали неща там. Гори - бумти. Звънят ми да идвам. Пристигам и пълно с камери. Снимат. Аз излизам и си танцува. Викам: "Кво хубаво гори". Голяма работа. Изгоря. Аз тъй или иначе ги взимах напред парите, глупаци. Може да уплашиш този, който има какво да губи."

В София имаше ВИС и СИК, а там по морето?, питаха го водещите.

"Ами там имаше някакви фантазьори", каза рапърът от Гумените глави.

