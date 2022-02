Мистерията с Путин се заплита: Пуснаха странни любителски кадри с него от старта на войната

Кадър Реджип Сойлу, Туитър

Владимир Путин тази година ще стане 70 години, което в Русия е преклонна възраст.

В страната с неизчерпаеми ресурси и "твърдата ръка" средната продължителност на живота на мъжете е само 59 години и е най-ниската сред страните в Европа, ако Русия може да бъде приемана за европейска страна.

Кадрите, които се излъчват с Путин в контролираните от Кремъл телевизии и сайтове, винаги са специално обработени, за да изглежда по-силен и млад. Това е важно в този тип централизирана еднолична система, а има много подозрения, че високият едва 161 сантиметра световен властелин преминава през специални подмладяващи процедури с ботокс, което прави бузките му по-пухкави и без бръчки.

Тук там много рядко могат да се видят автентични любителски кадри с Путин.

Един от тях е от вчера в старта на войната.

"Руският цар се наслаждава на свободното си време, докато руските бизнесмени говорят и изразяват лоялността си към този режим. Съобщава се, че кадрите са от четвъртък", пише Реджип Сойлу, който пусна любопитния клип.

Путин изглежда изобщо не слуша подчинения му олигарх, а се прави, че сякаш пише нещо съсредоточено, оказва се обаче, че е просто драсканица.

The Tzar of Russia is enjoying his free time as Russian businessmen talk and express their loyalty to this regime. Footage is reportedly from Thursday pic.twitter.com/Y5LTKnvqf7