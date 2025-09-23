Митко Павлов: Един фаянсаджия на месец изкарва, колкото подуправителя на БНБ

Кадър Фб

Митко Павлов разбуни духовете с пост в социалните мрежи:

След кратко проучване и конкретни оферти съм вече в час, че един фаянсаджия в София на месец изкарва колкото подуправителя на БНБ.

Коментарите бяха не по-малтко интересни:

Добри кинти се правят, но и се бачка здраво! С новите заплати в МВР, също не оставаме по-назад! Допълнителните дежурства са изключително добре платени и на месец се изкарват доста добри пари! За тази година си купих чисто нов Баварец и си ремонтирах цялата Хасиенда в Банкя!

Ето за това се чудя има ли смисъл да карам и насочвам децата ми да учат висше или по-добре да хващат някакъв занаят

Аз съм строителен инженер, че даже и проектант с удостоверение ППП и още дипломи, сертификати и т.н. и изкарвам по-малко от общия работник дето копа с лопатата.

Изобщо не се сравнявам с багериста - той все пак има специална "шофьорска книжка" и си друса бъбреци и другите органи по цял ден до като аз си седя на топло на стола.

НО има друго - те (общите стр.работници специално) са според климата - пържат се лятото, а зимата мръзнат (аз съм на климатик); не работят 12 месеца (климата не го позволява); нямат платен отпуск когато си решат (като вали, ако имат платен отпуск го ползват, като свърши си седят безплатно дома до като изгрее слънце); голяма част от тях не се осигуряват (после ще реват, ако стигнат до пенсия) и най-важното е, че много преди пенсия тялото им е амортизирано и не могат да се конкурират с младите в същия бранш (малцина стават Бригадири или Технически ръководител, ама и за това трябва диплома дето болшинството нямат) и още много причини, заради които:

Ще карам и настоявам децата ми да учат - пък те дали ще ме послушат ще видим с времето.

Та, Mitko Pavlov, хич не им завиждай, халал да са им тия пари.

Ако днес детето ти каже, че иска да стане фаянсаджия — не го спирай.

Просто попитай: "Може ли да ме вземеш и мен на обект в събота?

Мите,чак сЯ ли се просветна Половината ИТ директорЕ са вече плочакджий, бачи

И то ако фаянсаджията има лош ден

То добър фаянсаджия е доста по-полезен от подуправителя на БНБ.

Тва е положението - малко смелост, съсипани плочки и нерви + помощ от ChatGPT и човек сам си го прави

Един колега ми каза че най-малко са му обявили за труд 6 бона, получил е оферта и за 8, за баня в панелка - криво ляво 2 на 2.

Най-накрая професионалните услуги са зачетени и оценени подобаващо, надявам се не само в София. Остава само законово да се доуредят някои детайли при фактическото изпълнение на дейностите и досущ ще вържем...

Ми нормално! Подуправителя на БНБ може ли да залепи една плочка?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!