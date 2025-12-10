Митко Павлов: Ще падне правителството. Ще излезнем на избори

снимка: Митко Павлов, фейсбук

Митко Павлов с интересен коментар на протестите тази вечер.

Ето на какво обърна внимание той в профила си във фейсбук:

Много хора ще качат снимки, видеа, постове, ленти, шортове и какво ли още не. На площада тази вечер има два пъти повече хора. Ако не и три пъти. Не знам. Но са адски много. От Кристал до джамията е пълно. Отстрани, навсякъде по преките също. Видях приятели, съученици, видях хора, които не съм виждал отдавна, както всеки път на протест, между другото. Нормално е. Има енергия, има усмивки, има деца има някакво приятно чувство. Вчера по трите национални телевизии видях малко по-различни хора и ми стана тъпо за тях, щот бих искал да са около нас. Не разделям никого и не виня. Всеки си избира средата. Или тя него. Ама всеки трябва да има право на избор. А имам чувството, че някои от хората, които видях вчера в репортажи, го нямат. Може и да греша. Но този протест ще мине. Ще мине и следващия. Ще падне правителството Ще излезнем на избори. И точно в това ми е надеждата. Че най-накрая някой ще приобщи и тези хора, които са държани без образование, без избор на прехрана понякога. А когато няма с какво да нахраниш децата си, мисля, че разговорът е друг. Тези хора нямат избора, който имаме ние. Защото се упражняват върху тях от години. Държат ги необразовани и зависими. Умишлено. Не живея в балон и ми е ясно, че и ние сме зависими от работа и прочее. Ама имаме избор, а те нямат. Та идеята ми е, че ако искаме да постигнем нещо и да вървим напред, борбата трябва да е и за тези хора. Звучи утопично и донякъде е, но трябва да се почне от някъде. Колкото и трудно да е. А то е. Не само тук, но и в други държави. Ама все има хора, дето разбират от тия неща и като как се случват. И да, на площада няма омраза. Няма и разделение на тоя дето е тук е готин, а ония от снощи пияния със знамето е орка. Не. Има желание да се живее добре. Да не те крадат и лъжат ежедневно. Което тук винаги ми е липсвало у хората. Дано не се размие. Но това, което видях е, че младите няма да оставят повече нищо ненаказано. Защото за да живееш добре и спокойно трябва да се отвоюва. А ние не сме го отвоювали. Нито нашите бащи. Тях ги излъгаха. Нас донякъде също, въпреки, че ние живеем относително добре. Имаме всичко и сме здрави, поне някои, за сега. Дано тия на 20,които са навън, да имат смелостта и търпението да търсят отговорност за всичко. От тук насетне. Това бяха моите 5 стотинки по темата. Без снимки. И без коментари отдолу. Излишно е. Познавате ме. Можете да ме напсувате спокойно и на живо.

