Митрополит Наум с призив срещу завистта и хейта след триумфа на Дара

Снимка уикипедия Gabriel VanHelsing

Божи служител каза нещо след историческата победа на Дара, върху което всички трябва да се замислят.

След грандиозната победа на Дара на песенния конкурс "Евровизия", русенският митрополит Наум призова българите да се радват на успехите на своите сънародници, а не да ги посрещат с омраза и завист.

„Българи, научете се да се радвате на постиженията на своите сънародници, вместо да ги хейтвате и да им завиждате!“, написа духовникът в своя фейсбук профил.

Той поздрави своята съгражданка за постижението и ѝ пожела здраве и бъдещи успехи, пише novini.bg.

„Честита победа на България в действителността на световната конкуренция, въпреки българската завистливост и злонамереност към успешните хора! Честито и успех на моята съгражданка Дара, да е жива и здрава!“, завършва публикацията на митрополита.

