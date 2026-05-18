реклама

Митрополит Наум с призив срещу завистта и хейта след триумфа на Дара

18.05.2026 / 16:32 4

Снимка уикипедия Gabriel VanHelsing

Божи служител каза нещо след историческата победа на Дара, върху което всички трябва да се замислят.

След грандиозната победа на Дара на песенния конкурс "Евровизия", русенският митрополит Наум призова българите да се радват на успехите на своите сънародници, а не да ги посрещат с омраза и завист.

„Българи, научете се да се радвате на постиженията на своите сънародници, вместо да ги хейтвате и да им завиждате!“, написа духовникът в своя фейсбук профил.

Той поздрави своята съгражданка за постижението и ѝ пожела здраве и бъдещи успехи, пише novini.bg.

„Честита победа на България в действителността на световната конкуренция, въпреки българската завистливост и злонамереност към успешните хора! Честито и успех на моята съгражданка Дара, да е жива и здрава!“, завършва публикацията на митрополита.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
село варна (преди 1 минута)
Рейтинг: 33878 | Одобрение: 588
Попа ако си вършеше съвестно и качествено работата нямаше да има толкова завистливи хора. Не да стои във фейсбука ами да обикаля миряните и да ги превъзпитава в 10 те божи заповеди.
0
0
Burton (преди 46 минути)
Рейтинг: 38959 | Одобрение: 4104
Не съм убеден доколко е адекватно Божи служител да използва чуждицата "хейтвам". 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама