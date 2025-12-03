Много емоции на турнира по падел във Варна
Снимка: Община Варна
Пред пълни трибуни в „Падел Арена Варна“ се проведе вторият международен турнир в този набиращ все по-голяма популярност спорт. Надпреварата беше организирана от “Падел клуб Варна” с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.
Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи.
Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.
Класиране – категория „Gold“
1. Калин Дончев / Александър Темов
2. Емил Андреев Владимир Чанов
3. Стелиан Станков /Радо Атанасов
Класиране - категория „Silver“
1. Емил Андреев / Роди Кузманов
2. Жасмина Киселкова / Георги Киселков
3. Емил Маринов Боби Йорданов
Класиране - категория „Bronze“
1. Георги Ников / Христо Ников
2. Иван Иванов / Иван Драгнев
3. Александър Милев / Димитър Ангелов
Класиране - категория „Mix“
1. Владимир Чанов / Жасмина Киселкова
2. Карина Димова / Иван Пенев
3. Вилиян Денчев / Светлана Николова
Директор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!