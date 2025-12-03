Много емоции на турнира по падел във Варна

Снимка: Община Варна

Пред пълни трибуни в „Падел Арена Варна“ се проведе вторият международен турнир в този набиращ все по-голяма популярност спорт. Надпреварата беше организирана от “Падел клуб Варна” с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.



Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи.

Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.

Класиране – категория „Gold“

1. Калин Дончев / Александър Темов

2. Емил Андреев Владимир Чанов

3. Стелиан Станков /Радо Атанасов

Класиране - категория „Silver“

1. Емил Андреев / Роди Кузманов

2. Жасмина Киселкова / Георги Киселков

3. Емил Маринов Боби Йорданов

Класиране - категория „Bronze“

1. Георги Ников / Христо Ников

2. Иван Иванов / Иван Драгнев

3. Александър Милев / Димитър Ангелов

Класиране - категория „Mix“

1. Владимир Чанов / Жасмина Киселкова

2. Карина Димова / Иван Пенев

3. Вилиян Денчев / Светлана Николова

Директор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.

