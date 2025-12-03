реклама

Много емоции на турнира по падел във Варна

03.12.2025 / 17:19 1

Снимка: Община Варна

Пред пълни трибуни в „Падел Арена Варна“ се проведе вторият международен турнир в този набиращ все по-голяма популярност спорт. Надпреварата беше организирана от “Падел клуб Варна” с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.
 
Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи. 

Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката  Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.

Класиране – категория „Gold“ 
1. Калин Дончев / Александър Темов 
2. Емил Андреев Владимир Чанов 
3. Стелиан Станков /Радо Атанасов 

Класиране - категория „Silver“
1. Емил Андреев / Роди Кузманов 
2. Жасмина Киселкова / Георги Киселков 
3. Емил Маринов Боби Йорданов 

Класиране - категория „Bronze“
1. Георги Ников / Христо Ников 
2. Иван Иванов / Иван Драгнев 
3. Александър Милев / Димитър Ангелов 

Класиране - категория „Mix“
1. Владимир Чанов / Жасмина Киселкова 
2. Карина Димова / Иван Пенев 
3. Вилиян Денчев / Светлана Николова

Директор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.

 

