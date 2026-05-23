Много коли са под водата в Севлиево, залята е Спортната зала
23.05.2026 / 13:06 1
Кадър Фб
Водата превзема територии. Боровата гора е под вода. Спортната зала е залята в най-ниската си част, предаде sevlievo-online.com. В парк "Черничките" всеки момент ще стигне до алеята. Площадката за екстремно колоездене също е под вода. Видеото е от 10.30 ч. днес
