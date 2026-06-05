Момчил Дойчев: Путин преживява едно унижение от страна на Зеленски

Стопкадър бТВ

1563 дни след началото на войната в Украйна, украинският президент Зеленски написа отворено писмо до Путин. Предложи лична среща с руския държавен глава и постави условията - мир или „Путин ще трябва да се бори за своето съществуване“.

От Санкт Петербург Путин заяви, че не вижда причина да се среща със Зеленски.

Темата в „Интервюто на деня“ със Златимир Йочев коментира преподавателят по политически науки Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България.

Последните няколко месеца виждаме, че фронтът се заздрави. Няма настъпление в някакъв по-голям мащаб от страна на руските войски. От друга страна, виждаме, че Зеленски и армията на въоръжените сили на Украйна постигнаха определени големи успехи. По повод неутрализирането, така да го кажем, на едрите нефтопреработвателни предприятия.

Говори се, че до 40% от тези предприятия са ударени от украински далекобойни ракети. От друга страна, виждаме, че на самия фронт навсякъде настъплението на руските войски е спряно, а в някои участъци има настъпление и на украинците. На трето място виждаме, че, да кажем, пътят, който свързва централната част на Русия с Крим покрай Азовско море, е непрекъснато атакуван от дронове на Украйна и фактически той е неизползваем през деня, а вече и през нощта.

Всичко това дава самочувствието на президента на Украйна Володимир Зеленски да напише това писмо, в което акцентът, според мен, е в това, че той има време, Украйна не може да бъде победена, а Путин няма време - тиктака часовникът в Кремъл, както пише в писмото.

Фактически Русия не може да постигне своите цели, които си е поставила в тази така наречена "специална военна операция", заяви Дойчев.

Става все по-трудно на Русия да води война и ще припомня, че Путин преживява едно унижение от страна на Зеленски, а именно това, че едва ли не Зеленски разреши парада на победата в Москва. Путин беше принуден да помоли президента Тръмп да каже на Зеленски да не напада този парад и съответно и Зеленски излезе с предишното писмо, в което отбеляза координатите, където няма да напада Москва.

Така че това нещо, големите загуби, които търпи Руската федерация, огромните средства, това, че дори на самия парад виждате, че той беше доста така лек, дори с участие на севернокорейски, а не на руски войски, липса на тежка техника.

Всичко това и най-вече фактът, че по време и непосредствено преди започването на Петербургския икономически форум, виждаме, че Зеленски, украинската армия, удари Санкт Петербург. Ясно е обаче, че за да има мир, трябва все пак да има някакви отстъпки от страна на Украйна, допълни експертът.

Редактор "Екип на Петел",

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