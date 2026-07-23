"Морска администрация" със спешна проверка на танкера "Кайрос" за течове на мазут

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Изпълнителна агенция "Морска администрация“ (ИАМА) предприе незабавни действия по проверка на танкера "Кайрос", закотвен в Бургаския залив, след подадени сигнати за възможно замрърсяване с мазут на морските води в районите на Поморие и бургаския кв. "Сарафово", предаде "Фокус".

Катер на ИАМА е извършил два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не са били установени течове от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили проверяващите екипи са се натъкнали на отделни оцветени петна, които са третирани с разрешен дисперсант.

Втори контролен оглед е осъществен след преминаване на бурята вчера, като отново не са открити теч и следи от замърсяване

Днес предстои екипите на ИАМА да извършат контролен обход на целия район за наличие на продукти, замърсяващи морската вода.

Ситуацията остава под постоянен мониторинг, а обществеността и медиите ще бъдат своевременно информирани за резултатите от проверките, пишат от Министерството на транспорта.

Редактор "Екип на Петел",

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