Мощна експлозия в жилищна сграда в германски град, има ранени

08.11.2025 / 14:56 1

Жилищна сграда в германския град Волфенбютел, провинция Долна Саксония, бе почти напълно разрушена при експлозия, като двама от обитателите ѝ бяха ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Сигналът за инцидента е подаден снощи от местни жители, информира БТА. 

Според противопожарната служба взривът е проехтял на голямо разстояние и над сградата се е образувал гъст дим, който също се е виждал отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но пристигналите малко по-късно огнеборци са успели да ги потушат.

Полицията заяви, че 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама ранени са били откарани в болница. Един пожарникар е пострадал от вдишване на дим и също е бил хоспитализиран.  

Съседните жилищни сгради в момента са необитаеми, като за две от тях има опасност да се срутят.

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари. Спасителните екипи продължават внимателно да разчистват отломките с багер и кран.

 

петково (преди 40 минути)
Рейтинг: 12223 | Одобрение: -2782
Някой е прекалил с амониевата селитра.

