Мощна експлозия в жилищна сграда в германски град, има ранени

Кадри Youtube

Жилищна сграда в германския град Волфенбютел, провинция Долна Саксония, бе почти напълно разрушена при експлозия, като двама от обитателите ѝ бяха ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Сигналът за инцидента е подаден снощи от местни жители, информира БТА.

Според противопожарната служба взривът е проехтял на голямо разстояние и над сградата се е образувал гъст дим, който също се е виждал отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но пристигналите малко по-късно огнеборци са успели да ги потушат.

Полицията заяви, че 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама ранени са били откарани в болница. Един пожарникар е пострадал от вдишване на дим и също е бил хоспитализиран.

Съседните жилищни сгради в момента са необитаеми, като за две от тях има опасност да се срутят.

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари. Спасителните екипи продължават внимателно да разчистват отломките с багер и кран.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!