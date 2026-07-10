"Москоу таймс": Русия връща изходните визи като в СССР

Пиксабей

Руските власти подготвят законопроект за възстановяване на практиката за издаване на изходни визи, съществувала по времето на Съветския съюз. Информацията бе разпространена от базираната в Нидерландия медия „Москоу таймс, която се позова на източник от дипломатическите среди и събеседник от администрацията на Владимир Путин.

Според публикацията руското външно министерство разработва пакет от документи за съответния законопроект под претекст засилване на „сигурността“ на руските граждани в чужбина.

Източниците на медията заявиха, че се планира въвеждането на туристически изходни визи. Пътуванията до „неприятелски“ страни от НАТО ще бъдат възможни само в организирани групи от поне 10 души по предварително одобрен маршрут, подобно на практиката от съветската епоха. За други държави, чийто списък все още се изготвя, ще остане възможността за индивидуален туризъм, но изходна виза ще се изисква „във всеки случай“.

„Не трябва да е както сега: купуваш билет и летиш. Държавата трябва да даде разрешение“, цитира медията един от своите източници.

Забраната за пътуване в чужбина се появява в Съветския съюз по времето на Йосиф Сталин (1924 - 1953 г.). През 1935 г. в СССР е приет закон, който приравнява бягството зад граница с държавна измяна, наказуема със смърт. Преди 1991 г. съветските граждани е трябвало да преминат през множество съгласувателни процедури и да получат разрешение от ОВИР (Отдел за визи и регистрации), за да пътуват в чужбина, пише Новини.бг.

Слухове за възстановяването на тази практика се появиха още в първите месеци на войната в Украйна, но тогава руското външно министерство ги отрече. „Не се планира въвеждането на каквито и да било специални изходни визи“, увери през юли 2022 г. говорителят на министерството Алексей Зайцев. Той припомни, че правото на свободно напускане и завръщане в Русия е гарантирано от член 27 от Конституцията и може да бъде ограничено само ако лицето е заподозряно в извършване на престъпление.

Забрана за пътуване в чужбина в Русия се налага и съгласно закона за електронните повиквателни, който е в сила от 2023 г. Той задължава гражданите да се явят във военните окръжия в рамките на 30 дни и позволява незабавното им включване в списъка на лицата със забрана за напускане на страната, веднага щом повиквателната се появи в електронния регистър на Министерството на отбраната. При неявяване гражданинът губи и правото си да управлява автомобил, да се регистрира като самоосигуряващо се лице, да тегли кредити и да извършва сделки с имоти.

Според действащата конституция забрана за напускане на страната може да бъде въведена и при военно положение. Към момента такъв режим е в сила в контролираните от Кремъл украински региони – т.нар. Донецка и Луганска народни републики, както и в Запорожка и Херсонска област.

По-рано председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин предложи намаляване на възрастта за наказателна отговорност до 12 години за определени престъпления, вместо сегашната 14 години. Тази практика е въведена през 1935 г. от Йосиф Сталин.

Редактор "Екип на Петел",

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