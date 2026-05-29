Мото и автошествие във Варна в памет на Алекс настоява за справедлив съдебен процес

29.05.2026 / 22:48 1

Мото и автошествие в памет на 25-годишния Алекс от Варна организират негови роднини, близки и приятели, на 30 май, събота, когато се навършва една година от трагичния инцидент, в който той загуби живота си.

Сборният пункт е в 16 часа пред Катедралния храм "Успение Богородично". Маршрутът започва час по-късно в посока мястото на катастрофата на бул. "Цар Освободител" и ул. "Поп Димитър", след което в 18 часа ще бъдат положени цветя на лобното му място. В 18.30 часа бдението продължава в храма "Св. Петка", след което шествието потегля към паметника на мотористите на панорамната площадка между "Аспарухово" и "Галата". Временно ще бъдат затворени пътните участъци, включени в шествието, предаде Радио Варна.

Повече от гневни сме от условната присъда, която получи извършителката, направила умишлен обратен завой по непредпазливост и невнимание. Призоваваме всички, които имат възможност, да дойде и да ни подкрепи, заяви за Радио Варна Албена Димитрова - майка на загиналия моторист. Близки на Алекс определиха присъдата като "пълна пародия от гледна точка на правосъдието". 

Още от детските години датира приятелството ни с Алекс, той не заслужаваше такава участ, вече шофирам много по-предпазливо, подчерта Иван, един от най-близките приятели на Алекс. Той призова към справедливо правосъдие и по-сериозни мерки.

robotron2000 (преди 6 минути)
из Варна се кара като из Пакистан то е ясно, никой не спазва правилата, аз го видях секунди преди да катастрофира, този човек хвърчеше в града с над 100, как во да направим ние че сега сме виновни! да са му сложили ограничител на мотора да не вдига повече от 80 

