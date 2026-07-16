Моторист се потроши на бул. "Осми приморски полк" във Варна
Снимка Булфото
Около 16:00 ч. в сряда, на бул. „Осми приморски полк“ във Варна, 31-годишен мъж, управлявайки мотоциклет с несъобразена скорост, е загубил контрол над него и е паднал.
При инцидента мъжът е получил фрактура на дясното рамо, контузия на гръдния кош и подбедрицата на десния крак, без опасност за живота.
Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна, информират от полицията във Варна.
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