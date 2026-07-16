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Моторист се потроши на бул. "Осми приморски полк" във Варна

16.07.2026 / 15:55 1

Снимка Булфото

Около 16:00 ч. в сряда, на бул. „Осми приморски полк“ във Варна, 31-годишен мъж, управлявайки мотоциклет с несъобразена скорост, е загубил контрол над него и е паднал.

При инцидента мъжът е получил фрактура на дясното рамо, контузия на гръдния кош и подбедрицата на десния крак, без опасност за живота.

Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна, информират от полицията във Варна.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Пиша на кирилица (преди 20 минути)
Рейтинг: 17378 | Одобрение: -957
Е та и пробата му за акъл в мозъка е отрицателна.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

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