На 20 юни рожден ден има Евгени Будинов

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Евгени Генчев Будинов е български актьор и режисьор.

Роден е на 20 юни 1981 г. в София. През 2004 г. завършва НАТФИЗ в класа на Стефан Данаилов и Илия Добрев. От 2005 до 2007 г. работи в Драматичен театър „Адриана Будевска“ в Бургас. От 2007 г. до 2020г. играе на сцената на Малък градски театър „Зад канала“. От 2023г. е в трупата на Народен Театър "Иван Вазов".

Играе в представления в театър „Сълза и смях“, Народен театър „Иван Вазов“ и всички театрални сцени на България с частни пътуващи представления. Зад гърба си има повече от 45 театрални роли.

Работил е като автор и водещ в телевизионните предавания Полет на нощта (2009), Преди обед (2014 – 2015), Мармалад (2016).

През 2018 г. завършва Театрална режисура в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и прави режисьорския си дебют в Драматично-куклен театър Враца с постановката „Предградие“

През 2020 г. поставя като режисьор „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев на сцената на шуменския Драматично-куклен театър „Васил Друмев“. През 2022 г. поставя "Вечеря за глупаци" във Франсис Вебер в Драматично-куклен театър "Иван Димов", Хасково.

Има повече от 45 роли в театъра и над 25 роли в киното и телевизията в български и чуждестранни филмови продукции. Участва в сериалите:

Под прикритие роля Явор

Дървото на живота роля Георги Димитров

Етажна собственост роля Кирчо

Откраднат живот роля д-р Петмезов

От 13 октомври 2017 г. до 4 април 2021 г. е депутат в XLIV народно събрание от ГЕРБ. Член е на Комисията по културата и медиите, както и на Комисията по политиките за българите в чужбина.

От 12 декември 2019 до 4 април 2021 е земестник-председател на Комисията по културата и медиите в XLIV НС.

Много обича град Банкя и участва в активния живот като организира културни събития и фестивали.

През 2021г. участва в трети сезон на „Маскираният певец“ като гост-участник под костюма на Змията.