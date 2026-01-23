На 55 години внезапно почина Калин Терзийски

Булфото

На 55 години си отиде писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му.

"Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят.

Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа Светослав Терзийски в своя профил във Фейсбук.

Кой е Калин Терзийски?

Той е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ).

През 2000 г. се отдава изцяло на писането Работи като сценарист в телевизии и радиа.

През март 2010 г. учредява, заедно с група водещи сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС).

Учредител е и на Асоциация на писателите в България.

Издал е няколко сборника с разкази и три стихосбирки, участва в няколко общи проекта на литературния клуб „Литература*Диктатура“, чиито продукти са три книги. Носител е на няколко награди.

