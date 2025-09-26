На 72 години Хампарцумян получава голяма пенсия, но плаща и данъци

Кадър Нова тв

Аз все още продължавам да плащам разни вноски, да плащам данъци, защото освен пенсията, която получавам, имам и някакъв приход. Аз работя вече 50 и няколко години, от 20-годишен. В живота си съм имал и по-хубави, и по-лоши години, подобно на всеки човек. Мисля, че съм доста добре образован, знам 2-3 езика и, слава Богу, все още съм на два крака, въпреки че съм почти на 72 г., каза Левон Хампарцумян пред България днес.



За да имат по-добри доходи, хората трябва да имат умения, подплътени със знания. Децата, които растат обгрижени от средната класа, са добре изучени, защото за техните родители образованието има стойност. Семействата у нас са склонни да не си сменят жилището за по-широко и просторно, да не подновят старата си кола с по-нова, но да инвестират в образование на децата си. Ако на детето му се учи и може да учи, семейството му винаги ще го подкрепи в това нещо. Всеки от нас го е виждал много такива примери около себе си. В България обече има едни статистически 600 хиляди души, които нито работят, нито учат. Вероятно голяма част от тях са в сивата или черната част на икономиката и това не е добре, защото ние не сме чак толкова много и ако 10 процента от нас, които са в работоспособна възраст, но не работят и не учат, и нямат никакъв принос към обществото, но си искат медицинските услуги, ще искат и безплатно образование за децата им, ще искат сигурност, пенсии и всякакви други социални услуги. И познайте тези хора на кого се електорат! На някой, който ще им обещае, че без да правят нещо, ще им дава!

