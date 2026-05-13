На първо четене: НС прие промените в Закона за защита на конкуренцията

Булфото

Със 148 гласа за, 22 против и 22 въздържали се НС прие на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията. Измененията бяха подкрепени от ПБ и ДПС.

От ГЕРБ-СДС, макар да заявиха принципна подкрепа, не участваха в гласуването, предаде БНР.

Близо три часа народните представители обсъждаха законопроекта. Вносителите от "Прогресивна България" твърдят, че измененията предвиждат по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставки и увеличаване на правомощията на КЗК. От опозицията критикуваха част от предложенията.

В законопроекта се забранявана налагането на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение.

Понятието "съвместно господстващо положение" означава концентрация на пазарна сила на независими предприятия, които налагат своите условия на пазара.

Въвежда се и понятието "прекомерно високи цени", когато значително за надвишени икономически обоснованите разходи, включително за производство и разумна норма на печалба.

Предвижда се при определяне на прекомерност на цената Комисията за защита на конкуренцията да използва четири критерия - от сравнение с цените в други страни на едни и същи продукти, до исторически - сравнение с цените в предишен период.

Създава се централен регистър за проследимост по веригата за доставки от производителя до рафта в магазина.

Критериите за нелоялна търговска практика се увеличават от 13 на 33. Част от критериите са да не се начисляват на производителя такси за реклама или за участие в промоционални кампании.

При нарушение КЗК налага имуществена санкция до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година на предприятието.

Един от вносителите - Явор Гечев от "Прогресивна България", защити предложенията.

"Излязоха редица доказателства, които потвърждават нуждата на допълване на нелоялните търговски практики. Целят изсветляване на пазара и съответно целят защита на българското производство, на доставчиците на големите вериги прероди всичко, както и потребителите, и съответно изсветляване така, че ако има по-голяма надценка някъде по веригата ние не я забраняваме, но искаме на практика тя да се знае и да се познава", обясни Гечев.

Венко Сабрутев от ПП критикува въведената норма. При съмнение КЗК да изисква от търговеца да обосновава формирането на цената.

"Настоящият законопроект е скандален. Той въвежда комитет на цените. Това е политика, която беше проповядвана по време на социализма, комунизма, но тя не е пазарна икономика и не на последно място се въвежда презумпцията за виновност. Българският бизнес ще трябва да се оправдава защо не участва в нелоялни търговски практики. Вие обръщате цялото законодателство с главата надолу", коментира Сабрутев.

Друг от вносителите - Константин Проданов, отхвърли обвиненията.

"Няма нито намек, нито алюзия, нито каквото и да е свързано с ценови тавани там. Такава концепция не съществува. Там се доразвива идеята да обосновеш повишаването на цената, особено в сектори, където няколко големи играчи доминират и те държат и ножа, и хляба. Бъдете спокоен. Комитет на цените не въвеждаме", каза той.

Александър Иванов обеща подкрепа, тъй като според него, законопроектът стъпва върху закона за въвеждане на еврото, в чието изработване и ГЕРБ са участвали.

"Необходими са бързи мерки със справянето с повишаващите се цени и доколкото сегашния законопроект, предложен от вашата парламентарна група и мнозинство стъпва на базата на законопроекта от септември", посочи той.

Подкрепа обещаха и от ДПС.

"Все повече българи вече се лишават от основни храни. Затова ще подкрепим първите стъпки на управляващите в тази посока", Атидже Алиева - Вели.

От "Демократична България" препоръчаха мерките за овладяване на дефицита и инфлацията да бъдат предвидени в бюджета.

От "Възраждане" обявиха, че ще се въздържат при гласуване.

"Тези мерки под никаква форма няма да свалят нито една цена с нищо. Напротив. Най-вероятно може би ще има обратен ефект. Поне 80% от хранителните стоки в страната са внос. Оттам нататък порочната практика на хранителните вериги меко казано, да ги изнудват български производители от гледна точка на това, че са основния канал за продажба в страната", мотивира се Цончо Ганев.

