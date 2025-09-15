На живо по БНТ: Тервел Пулев удари Павел Владимиров в училищен двор

кадри БНТ

Странна ситуация видяха зрителите на БНТ в предаването на „100% будни” на 15 септември. В репортаж от първия учебен ден в столично училище репортерът на предаването Павел Владимиров получи удар в корема от боксьора Тервел Пулев.

Прякото включване започна с много добро настроение, защото в двора на училището се бяха събрали много знаменитости - Биляна Петринска, Гери Турийска, Ева Веселинова, Дани Ангелов и Тервел Пулев. Някои изпращаха децата си в първия учебен ден, а други бяха част от инициатива успели българи да се срещат с ученици.

Репортажът премина с редуване на смях и закачки и по-сериозни послания.

„Най-важно е децата да имат пламъка за учене, защото то не е наливане на знания, а пламък. Тоест, трябва да имаш интерес и да полагаш усилия”, заяви Пулев.

Малко след това, по неясна причина, той се обърна и стовари един удар в тялото на репортера.

„Чакай бе, братчед!”, извика Владимиров, след като си пое въздух. „Не мога и да го осъдя, защото освен боксьаор, вече е и адвокат. Това не сме го репетирали”, коментира репортерът на БНТ, като все пак успя да завърти нещата откъм веселата им страна. Постъпката на Тервел Пулев обаче остана напълно изненадваща и необяснима.

