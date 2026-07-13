Над 50 души са ранени при надбягванията с бикове в Испания
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В испанския град Памплона над 50 души са ранени от началото на традиционните надбягвания с бикове – кулминация на един от най-емблематичните фестивали в страната – „Сан Фермин“.
В продължение на седмица всяка сутрин шест бика, някои от които тежат близо 600 килограма, препускат по тесните улички на Памплона заедно с участниците в традиционното надбягване.
И тази година хиляди участници и туристи от цял свят се стекоха в града, за да премерят смелостта си по 825-метровото трасе на опасното бягане.
Рискът от инциденти обаче остава висок, посочва bTV. Само при днешното надбягване шестима души са получили наранявания.
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