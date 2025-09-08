Над варненския квартал "Аспарухово" продължава да се носи дим от пожара

Снимка: В. Тодоров

Около 50 дка гора в местността Джанавара над квартал "Аспарухово" във Варна са засегнати от огъня, който се разгоря вчера.

Пожарът е овладян, но на места се появяват малки локални огнища. Четири екипа на пожарната са на място, няма опасност за хора и къщи. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Припомняме, че горя поляна и част от гора.

