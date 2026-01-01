реклама

Намериха банкови карти във Варна

01.01.2026 / 15:23 1

Кадър Забелязано във Варна, Т. Теофилов

Банкови карти са намерени на улицата във Варна.

Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:

"Намерени банкови карти, ако някой си ги познае - да ми пише."

Картите са на жена с инициали А. И.

Линк за контакт в https://www.facebook.com/photo/?fbid=26539280365661878&set=gm.3032297766975603&idorvanity=588811511324253

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пиша на кирилица (преди 51 минути)
Рейтинг: 15853 | Одобрение: -817
При намиране на банкова карта трябва незабавно да я предадете в най-близкото полицейско управление или клона на банката-издател, за да се свържат със собственика, като избягвате да я използвате или да  налучквате PIN кода, тъй, като може да бъде използвана неправомерно, а вие да носите отговорност. Туй е от общите условия на банките. Картите вече са компроментирани защото имат една сюрия атрибути които този Теофилов и аверите му знаят. Правилните действия на всеки собственик биха били веднага да се обади на банката и да ги блокира завинаги или сама да си ги блокира от интернет или арр. на банката. 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама