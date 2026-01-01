Намериха банкови карти във Варна

Кадър Забелязано във Варна, Т. Теофилов

Банкови карти са намерени на улицата във Варна.

Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:

"Намерени банкови карти, ако някой си ги познае - да ми пише."

Картите са на жена с инициали А. И.

Линк за контакт в https://www.facebook.com/photo/?fbid=26539280365661878&set=gm.3032297766975603&idorvanity=588811511324253

