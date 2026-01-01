Намериха банкови карти във Варна
Кадър Забелязано във Варна, Т. Теофилов
Банкови карти са намерени на улицата във Варна.
Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:
"Намерени банкови карти, ако някой си ги познае - да ми пише."
Картите са на жена с инициали А. И.
Линк за контакт в https://www.facebook.com/photo/?fbid=26539280365661878&set=gm.3032297766975603&idorvanity=588811511324253
