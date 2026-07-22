Намериха мъртъв в дома му агентът за набиране на жени за Епстийн

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Даниел Сиад, агентът за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в понеделник вечерта в дома си край Париж, предаде Франс прес. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер.

„В понеделник вечерта беше образувано разследване за установяване на причините за смъртта след откриването“ на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж, уточни прокуратурата, предаде БТА.

Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.

Редактор "Екип на Петел",

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