Нападателят на Лудогорец Ерик Биле: Аз съм нападател и искам да вкарвам голове

кадър: Спортал

Нападателят на Лудогорец Ерик Биле сподели първите си впечатления след победата с 2:1 над Малмьо в сблъсък от основната фаза на Лига Европа."Беше много важно, защото в сравнение с миналия сезон, когато играхме в Лига Европа, не спечелихме мачове. Много съм щастлив, че отбелязах за Лудогорец. Това е много специален момент за мен и съм много щастлив.



Аз съм нападател и искам да вкарвам голове. Това е моята работа. Заради това тръгнах да взимам топката (при дузпата), но след като се разбрахме, я оставих, но продължих да вярвам, че мога да отбележа", заяви за Спортал нападателят на "орлите".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!