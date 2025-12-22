Напитките, които не трябва да пием на гладен стомах

Снимка Пиксабей

Смята се, че консумацията на определени напитки може да раздразни стомаха ви, ако не сте яли преди това.

Даваме ви списък на напитките, които трябва да избягвате на празен стомах, както и какво да правите, когато ви се прииска първата глътка кафе или газирана напитка, но все още не сте хапнали, пише България он ер.

Черно кафе

Кафето подобрява тонуса и предпазва от редица заболявания, но пиенето му на гладно може да раздразни стомаха, да предизвика киселини или нервност поради високата си киселинност.

За да избегнете тези ефекти, не е нужно да се отказвате от него – достатъчно е да добавите мляко или да хапнете нещо малко преди първата чаша.

Кофеинови чайове

Замяната на кафето с чай не решава проблема с празния стомах, тъй като кофеинът в чая също повишава киселинността и може да предизвика гадене и спазми.

Прекалено горещият или силен чай допълнително дразни стомаха.

За да избегнете дискомфорта, пийте чая по-хладен и винаги след закуска, богата на протеини или мазнини.

Газирани напитки

Звукът от отварянето на газирана напитка е приятен, но въглеродният диоксид в нея дразни стомаха.

Когато се пият на гладно, газовете се разширяват и изтласкват стомашна киселина към хранопровода, причинявайки рефлукс, парене и подуване.

За да избегнете това, консумирайте газирано само след хранене или го пийте бавно и в изправено положение.

