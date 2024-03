Напрежение в Курска област, съобщава се за нахлуване на диверсанти и престрелки

Кадър Х

Руски военни блогъри и телеграм таблоидът "База" твърдят във вторник сутринта, че в Курска област близо до село Теткино, което се намира на границата с Украйна, има "стрелба" и "работа и артилерия". Други доклади споменават Белгородска област, обобщава Би Би Си, цитира Нюз.бг и БТА.

Телеграм каналът на "легиона" "Свобода на Русия", забранен в Русия като терористична организация, публикува публикация с думите "пресякохме границата" и видео, заснето през нощта, което показва движението на някакъв вид бронирана машина .

Изданието РБК-Украйна, позовавайки се на източници в спецслужбите, твърди, че някакъв "Сибирски легион" (не се знае какъв е), Руски доброволчески корпус (РДК) (също забранен в Русия като терористична организация) и "Свобода на Русия" са " водили на битки" в Белгородска област (също близо до границата).

Би Би Си не може да провери точността на тези твърдения. Няма официални изявления нито от руска, нито от украинска страна.

В същото време представител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна даде следния коментар: изброените формирования "действат като самостоятелни части, тъй като се състоят от руски граждани". "Сега вероятно има съвместна операция между тези части", каза той пред Канал 24.

Воюващите на страната на Украйна формирования ("Свобода на Русия" и РДК) многократно са обявявали диверсионни атаки, в някои случаи това е потвърждавано от руските власти.

Руският журналист Андрей Руденко също твърди в своя телеграм канал, че "в Белгородска област сутринта врагът е направил опит за пробив" и "изпрати три бронетранспортьора до югоизточната граница на Грайворонски район" (това е Белгородска област). . Според Руденко в Курска област в района на Теткино е имало "опит за пробив на границата", "част от вражеските сили са били унищожени, останалите са отстъпили".

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков, който по-рано съобщи за нападения с дронове в нощта на 12 март, сега пише, че град Шебекино (също на границата с Украйна) е бил обстрелван от въоръжените сили на Украйна: "има един пострадал - жена е с охлузна рана на лицето", "има различни щети по шест частни домакинства, постройки на магазини, централна районна болница, детска градина и техникум".

⚡️Freedom of Russia Legion, The Russian Volunteer Corps and the Siberia Batallion have entered the Kursk and Bilhorod regions in Russia. Heavy fighting is reported in the border area.



Events will be posted in this thread. pic.twitter.com/dS2ye6zpS6