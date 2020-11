Напрежението ескалира в Ню Йорк. Бой с полицията, пожари и арести

снимка: New York Police Department

Демонстранти бяха арестувани по време на протестния марш в Манхатън, който привлече стотици участници. Някои активисти запалиха огън и се сблъскаха с голямо полицейско присъствие в района, съобщава RT.

Големият митинг в Ню Йорк „Count Every Vote“(„Пребройте всеки глас“), започнал в Манхатън в сряда следобед, продължи до вечерта, привличайки около 400 или 500 участници в шествието.

По-ранните протести преминаха без инциденти, но тази демонстрация придоби по-напрегната атмосфера в по-късните часове. Протестиращите, събрали се в парк "Вашингтон Скуеър" в Долен Манхатън, бяха посрещнати от "стотици ченгета" и "плеяда от полицейски хеликоптери", според Джейк Офенхарц от Gothamist, който документира събитието на земята.

Отделно шествие, който се откъсна от групата в парка, беше заобиколен от десетки служители срещу безредици на велосипеди, които започнаха да извършват арести, докато тълпата ставаше все по-развълнувана. Полицията също започна усилията да „подгрее“ митинга, тактика, използвана за контрол на движението на големи протести.

Тъй като събитието се разгаряше, между полицията и демонстрантите избухнаха сбивания. Протестиращите запалиха и няколко малки пожара из града, като пламъците и усилията за тяхното потушаване бяха хванати в кадри и публикувани онлайн.

Полицията на Ню Йорк се обърна към митинга в Туитър, като отбелязва, че макар да подкрепя „правото на всеки да се изразява“, подпалването „излага другите на риск и няма да бъде толерирано“. Властите добавиха, че работят за „деескалация“ на протеста.

Официалните полицейски данни са за над 20 ареста по време на протеста. Арестуваните са „лица, които са се опитали да яхнат мирния протест, като са запалили огън, хвърлили боклук и яйца в Манхатън“. Полицията сподели снимка на оръжия, за които заяви, че са били иззети по време на марша.

We support everyone's right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC