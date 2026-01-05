Народни вярвания: Водата е най-силната стихия и има магическа сила на 5, 6 и 7 януари

Кадър България он ер

След Нова година предстоят тридневните празници - Водици, които се отбелязват на 5, 6 и 7 януари. Свързани са с почитането на водата като източник на живот, чистота и лекуваща сила.

Тези празници слагат край на коледните и се смята, че през тези дни небесата се отварят и водата има магически свойства, с които може да сбъдва желания и да пречиства.

Водата е основният елемент на живота

"Водата няма какво да я спре - нито огън, нито стена. Водата е най-силната стихия на Земята", коментира етнологът гл. ас. д-р Илия Вълев в неделното издания на "България сутрин" по България он ер и подчерта, че водата е основният елемент на живота.

По думите му с Йордановден свършва т. нар. "период на мръсните дни" - хаосът между старата и новата година приключва.

Значението на светената вода

Той обясни пред Bulgaria ON AIR, че с хвърлянето на кръста в студените води съпреживяваме момента с кръщаването на Иисус Христос, когато се е потопил във водите на река Йордан и Свети Йоан Кръстител го е кръстил.

Йордановден се възприема като Мъжки Водици, следващият ден е Женски Водици, а на Бабинден се почита бабата, уточни етнологът.

"Като хора ние винаги грешим, но водата се предполага, че ще ни пречисти" - така д-р Вълев обясни символиката на светената вода.

